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Транспорт и дороги

В Рязани на два месяца закроют движение по проезду Белинского

Валерия Мединская

Администрация Рязани сообщила о временном перекрытии движения на проезде Белинского. Причина — необходимость проведения работ по строительство теплосетей.

Работы начнутся 20 мая в 6.00 и завершатся в 23.00 20 июля. На это время будет ограничено движение транспорта на участке от дома №5 до пересечения с улицами Белинского и Макаренко.

На время производства работ будут установлены необходимые дорожные знаки, а рабочие зоны оградят. Водителям рекомендуется заранее учитывать изменения при выборе маршрута.

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