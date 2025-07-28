В Рязани на два месяца ограничат движение транспорта на площади Ленина и улице Соборной. Об этом сообщает администрация города.

Причина ограничений — капитальный ремонт участка магистральных тепловых сетей. Движение автомобилей по площади Ленина будет перекрыто от дома №1/117 по Первомайскому проспекту до дома №11 по Соборной улице и от дома №56 по улице Ленина до дома №16 по Соборной. Движения будет ограничено по двум полосам движения в сторону Соборной площади и двум полосам движения в сторону Первомайского проспекта в период с 16:00 28 июля до 23:00 30 сентября.

На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута.