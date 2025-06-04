В Рязани на 4 дня закроют движение по улице Попова

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы будет закрыто движение транспорта по ул. Попова в районе д. 26а по ул. Фирсова в период с 08.00 5 июня до 23.00 9 июня.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.