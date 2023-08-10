В Рязани на 4 дня закроют движение по Советской Армии

Из-за капитального ремонта тепловых сетей на улице Советской Армии в районе дома №14/9 с 11 августа до 15 августа будет закрыто движение, сообщает мэрия.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

— движение троллейбусов маршрутов №№3, 13 приостанавливается;

— автобусы маршрутов №№6, 8 при движении от мкр. Дашково-Песочня на участке пути между остановочными пунктами «Кинотеатр Октябрь» и «Завод Теплоприбор» будут следовать по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрутов №№16, 17 при движении от мкр. Дашково-Песочня на участке пути между остановочными пунктами «Кинотеатр Октябрь» и «Театральная пл.» будут следовать по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрутов №№32М3, 33М2, 47М2, 53М2, 65М2, 66М2, 77М2 99М2 при движении от мкр. Дашково-Песочня на участке пути между остановочными пунктами «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрута №46М2 при движении от Дворца спорта «Олимпийский» на участке пути между остановочными пунктами «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту, при движении из города на участке пути между остановочными пунктами «Кальное» и «Магазин Рязаньвест» будут следовать по улицам Касимовское шоссе, Тимуровцев, Новоселов, Советской Армии, далее по своему маршруту.