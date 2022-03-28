В Рязани на 14 участках дорог ремонтировали аварийные выбоины

С 17 по 24 марта работы по ликвидации аварийных выбоин проводили на 14 участках дорог. Об этом сообщила городская администрация.
Речь идёт об улицах Крупской, Октярбской, Типанова, Чкалова, Военных Автомобилистов,Ю Зубковой, Новосёлов, Татарской, Нахимова, Сысоевской, Западной, Колхозной, МОГЭС, путепроводе Приоский, проезде Шабулина и Васильевском проезде.
Площадь ремонта превысила 300 кв. м. С начала года в Рязани удалось заделать аварийные ямы на площади 3 тысячи кв. м (52 участка).
В мэрии отметили, что не этой неделе работы по ликвидации аварийных выбоин пройдут на участках автодорог улиц Магистральная, Военных Автомобилистов, Энгельса, Кальная.