В Рязани на 14 участках дорог ремонтировали аварийные выбоины

С 17 по 24 марта работы по ликвидации аварийных выбоин проводили на 14 участках дорог. Об этом сообщила городская администрация.

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Речь идёт об улицах Крупской, Октярбской, Типанова, Чкалова, Военных Автомобилистов,Ю Зубковой, Новосёлов, Татарской, Нахимова, Сысоевской, Западной, Колхозной, МОГЭС, путепроводе Приоский, проезде Шабулина и Васильевском проезде.

Площадь ремонта превысила 300 кв. м. С начала года в Рязани удалось заделать аварийные ямы на площади 3 тысячи кв. м (52 участка).

В мэрии отметили, что не этой неделе работы по ликвидации аварийных выбоин пройдут на участках автодорог улиц Магистральная, Военных Автомобилистов, Энгельса, Кальная.