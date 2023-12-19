В Рязани мужчина зарезал соседа

В Рязани в отношении безработного мужчины 1979 года рождения возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчина подозревается в нанесении смертельного удара ножом соседу.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региона, трагический инцидент произошёл 15 декабря. Между соседями произошёл бытовой конфликт. От полученного ножевого ранения пострадавший скончался в больнице.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.