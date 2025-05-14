В Рязани мужчина задержан за убийство знакомого

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Предположительно, речь идёт об убийстве в посёлке Строитель.
По данным следствия, вечером 12 мая 2025 года между 45-летним подозреваемым и 27-летним потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанёс оппоненту удар ножом в область туловища. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий личность нападавшего была установлена, он задержан.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
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