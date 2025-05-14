Среда, 14 мая, 2025
14 C
Рязань
Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

В Рязани мужчина задержан за убийство знакомого

Алексей Самохин

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предположительно, речь идёт об убийстве в посёлке Строитель.

По данным следствия, вечером 12 мая 2025 года между 45-летним подозреваемым и 27-летним потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанёс оппоненту удар ножом в область туловища. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Реклама

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий личность нападавшего была установлена, он задержан.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.