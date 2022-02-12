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Суббота, 12 февраля, 2022

В Рязани мужчина взломал окно магазина и похитил выручку

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В Рязани мужчина взломал окно магазина и похитил выручку

Александр Ильин
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Полиция Рязани задержала 33-летнего местного жителя, подозреваемого в краже со взломом из магазина одежды на окраине города, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Владелец торговой точки рассказал, что из подсобного помещения пропали 6 тысяч рублей. Кроме того, на окне имелись следы взлома. 

Вскоре выяснилось, что один рязанец хвастал знакомым, что «теперь перед ним ни одно окно не устоит». Причастность мужчины к преступлению подтвердилась, его задержали.

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Предварительно, злоумышленник, разыскивая деньги на спиртное, забрался через окно внутрь магазина и похитил выручку. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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