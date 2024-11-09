В Рязани мужчина вынес 2-летнего мальчика из горящей квартиры

Во время пожара на улице Новаторов в Рязани мужчина вынес из горящей квартиры 2-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Пожар случился на 6-м этаже многоквартирного дома. Женщина ушла в магазин, оставив 2-летнего сына с сожителем. Мужчина уснул. Его разбудил мальчик, когда квартира начала наполняться дымом.

Мужчина вынес малыша на улицу и вызвал пожарных. Пожар на площади 10 квадратных метров тушили 17 огнеборцев и 5 единиц техники.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнём.