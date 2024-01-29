В Рязани мужчина угрожал убить мать разделочной доской

На улице Крупской в Рязани местного жителя задержали за угрозу убить мать, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Уголовное дело в отношении 49-летнего рязанца завели по ч.1 ст. 119 УК РФ, предусматривающей до 2 лет лишения свободы.

Дебошира задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, прибывшие на место по вызову рязанцев.

По предварительной информации, мужчина поссорился с 73-летней матерью и, взяв в руку кухонную разделочную доску, пригрозил ей убийством. Услышав крики женщины, соседи вызвали правоохранителей.

Полицейские обезвредили и задержали буяна.