В Рязани мужчина угрожал гвоздодером теще и жене. Об этом сообщает Рязанская полиция.

В частном доме на четвертом Новопавловском проезде мужчина угрожал жене и теще, кидался на них, схватив предметы, лежащие под рукой. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Задержали 35-летнего рязанца.

По предварительной информации, рязанец угрожал убить свою 35-летнюю жену и ее 71-летнюю мать гвоздодером и кухонной лопаткой. Мужчина доставлен в отдел полиции.

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Возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».