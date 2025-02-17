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Фото: полиция Рязани
Происшествия

В Рязани мужчина угрожал гвоздодером теще и жене

Анастасия Мериакри

В Рязани мужчина угрожал гвоздодером теще и жене. Об этом сообщает Рязанская полиция. 

В частном доме на четвертом Новопавловском проезде мужчина угрожал жене и теще, кидался на них, схватив предметы, лежащие под рукой. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Задержали 35-летнего рязанца. 

По предварительной информации, рязанец угрожал убить свою 35-летнюю жену и ее 71-летнюю мать гвоздодером и кухонной лопаткой. Мужчина доставлен в отдел полиции. 

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Возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В Рязани мужчина угрожал гвоздодером теще и жене Рязанец угрожал убить свою 35-летнюю жену и ее 71-летнюю мать гвоздодером и кухонной лопаткой.
В Рязани мужчина угрожал гвоздодером теще и жене Рязанец угрожал убить свою 35-летнюю жену и ее 71-летнюю мать гвоздодером и кухонной лопаткой.

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