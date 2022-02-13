В Рязани мужчина ударил сожительницу ножом в шею

В Рязани завершено расследование уголовного дела уроженца Волгоградской области, 1970 года рождения. Мужчину обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

23 мая 2021 г. нетрезвый мужчина во время ссоры ударил ножом в шею сожительницу. Конфликт возник из-за нежелания обвиняемого работать, злоупотребления спиртными напитками.

Обращаться за помощью подозреваемый запретил. Пострадавшая смогла попасть к врачу через 2 дня, когда сожитель успокоился.

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Уголовное дело передано суду.