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Среда, 22 июня, 2022

В Рязани мужчина ударил прикладом ружья 16-летнего подростка

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7info

В Рязани мужчина ударил прикладом ружья 16-летнего подростка

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения 16-летним молодым человеком телесных повреждения в поселке Семчино города Рязани. Подробности РИА «7 новостей» сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился вечером 18 июня. В конфликт молодых парней вмешался 59-летний мужчина. Желая защитить своего сына, рязанец ударил 16-летнего молодого человека прикладом ружья.

Ружьё хранится у мужчины на законных основаниях, на время проверки оружие изъято.

Пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. После выздоровления, назначат экспертизу, чтобы оценить серьёзность полученных травм.

По результатам экспертизы примут процессуальное решение.

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