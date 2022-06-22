В Рязани мужчина ударил прикладом ружья 16-летнего подростка

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения 16-летним молодым человеком телесных повреждения в поселке Семчино города Рязани. Подробности РИА «7 новостей» сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился вечером 18 июня. В конфликт молодых парней вмешался 59-летний мужчина. Желая защитить своего сына, рязанец ударил 16-летнего молодого человека прикладом ружья.

Ружьё хранится у мужчины на законных основаниях, на время проверки оружие изъято.

Пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. После выздоровления, назначат экспертизу, чтобы оценить серьёзность полученных травм.

По результатам экспертизы примут процессуальное решение.