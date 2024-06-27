Четверг, 27 июня, 2024

В Рязани мужчина проехал на роликах по дороге с машинами

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео

В Рязани попал на видео мужчина, едущий на роликовых коньках по проезжей части вместе с машинами. Запись опубликовала группа «Rzn life l Жизнь Рязани. Рязань».

Подписчик паблика задаётся вопросом: неужели у человека нет инстинкта самосохранения?

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области обострилась проблема ДТП с участием детей

Строительство в Борках идёт законно

Такер Карлсон сделал удивительное заявление о желаниях Зеленского

В Госавтоинспекции рассказали, какие ДТП чаще всего происходят в Рязанской области

Жителям Рязани предлагают присоединиться к субботнику

День молодёжи в Рязани: большая программа и споры в соцсетях

В Спасский район много лет прилетают аисты

«Я хотела, чтобы все ужаснулись»: певица MARGO рассказала о пластических операциях

Жительница Касимова отметила 100-летний юбилей

Александр Шепс высказался о новом мистическом реалити «Место силы» на ТНТ

«Режут раковую опухоль»: ВС РФ начали атаки на новом направлении

Не менее 22 километров теплосетей отремонтируют в Рязани за лето

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области обострилась проблема ДТП с участием детей

Новости Рязани
В Госавтоинспекции объяснили, почему дети и подростки часто попадают в аварии.

Строительство в Борках идёт законно

Новости Рязани
Прекращено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников администрации г. Рязани по статье 293 УК РФ «Халатность».

Такер Карлсон сделал удивительное заявление о желаниях Зеленского

Новости мира
Через 30 лет всю страну оккупируют «Black Rock» и другие иностранные фирмы, а самих украинцев в стране не останется

В Госавтоинспекции рассказали, какие ДТП чаще всего происходят в Рязанской области

Новости Рязани
Показатели ДТП снизились на 8 %, но при этом увеличился уровень тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

Жителям Рязани предлагают присоединиться к субботнику

Новости Рязани
7 июля состоится экологическая акция по уборке зеленой зоны в районе улицы Березовой.