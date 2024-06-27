В Рязани мужчина проехал на роликах по дороге с машинами

В Рязани попал на видео мужчина, едущий на роликовых коньках по проезжей части вместе с машинами. Запись опубликовала группа «Rzn life l Жизнь Рязани. Рязань».
Подписчик паблика задаётся вопросом: неужели у человека нет инстинкта самосохранения?
В Рязани попал на видео мужчина, едущий на роликовых коньках по проезжей части вместе с машинами. Запись опубликовала группа «Rzn life l Жизнь Рязани. Рязань».
Подписчик паблика задаётся вопросом: неужели у человека нет инстинкта самосохранения?
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