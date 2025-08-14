В Рязани мужчина избил ребёнка на детской площадке

В Рязани взрослый мужчина избил ребёнка на детской площадке. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

По словам очевидцев, ЧП случилось 12 августа во дворе жилого дома на улице Зубковой. Автор поста пишет, что мужчина в неадекватном состоянии кидался на детей, нецензурно выражался. После этого избил 7-летнего мальчика.

— У пострадавшего мальчика ушибы, ссадины, психическая травма (установлено врачами), — говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчина оскорблял взрослых, пытавшихся заступиться за детей.