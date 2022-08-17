В Рязани мужчина и женщина забили знакомого молотком и бетонным блоком

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1995 года рождения и женщины 1981 года рождения. Пара обвиняется в убийстве (п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено вечером 23 августа 2021 года в одном из рязанских дворов. Между нетрезвыми обвиняемыми и потерпевшим случился конфликт на почве ревности. В итоге мужчина и женщина убили оппонента с особой жесткостью.

Удары наносились по голове, рукам молотком и бетонным блоком.

— Осознавая особую жестокость совершаемых ими действий, нанесли мужчине не менее 48 ударов в область головы и не менее 9 ударов в область верхних конечностей, — говорится в сообщении Следственного комитета.

От полученных ран пострадавший умер. Злоумышленников задержали по горячим следам, суд отправил из в СИЗО.

Уголовное дело расследовано и передано в суд.