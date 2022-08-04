В Рязани МУП «УРТ» оштрафовали на 400 тысяч за нарушение антимонопольного законодательства

Рязанское УФАС России признало ООО «Вест Лайн» и МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» нарушителями закона о защите конкуренции. Об этом сообщает сайт ведомства.

В сентябре 2019 года УРТ получило право возить пассажиров по 21 автобусному маршруту. Так как собственного транспорта у предприятия не было, оно обратилось к стороннему перевозчику — ООО «Вест Лайн» из Москвы. При этом торги на выбор перевозчика не проводили, договор на перевозку пассажиров с администрацией Рязани ООО «Вест Лайн» не заключило.

УРТ и ООО «Вест Лайн» ежедневно заключали несколько договоров на обслуживание каждого маршрута с ценой не более 100 тысяч рублей, в месяц получалось около 120 договоров.

На самих автобусах, в салонах, а также на билетах была информация, что перевозки пассажиров организует УРТ. Московская компания, минуя конкурсные процедуры, получила право на работу на маршрутах Рязани.

Схема работала до февраля 2021 года, пока в действия предприятия не вмешалась прокуратура. С марта 2021 года ООО «Вест Лайн» в Рязани не работает.

В четверг, 4 августа, московской компании назначен штраф в 709 тысяч рублей, МУП «УРТ» оштрафовано на 418 тысяч, деньги уже перечислены в бюджет.

Решение о нарушении антимонопольного законодательства оспаривается ООО «Вест Лайн» в Арбитражном суде Рязанской области.