Пятница, 19 января, 2024
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В Рязани может появиться музей транспорта

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Личный прием главы администрации города Виталия Артемова прошел 19 января. Граждан волновали вопросы благоустройства общественных пространств, содержания многоквартирных домов и другие.

К руководителю администрации обратились общественные активисты. Они предложили свою помощь в информировании рязанцев о социально значимых проектах, реализуемых в городе, а также выступили с инициативой создания в Рязани музея транспорта. Виталий Артемов поручил проработать все предложения.

С жалобой на работу управляющей компании обратилась рязанка, проживающая на ул. Октябрьской. Обращение будет направлено в надзорные органы для принятия мер.

В рамках приема граждане получили разъяснения и подробные консультации по всем заданным вопросам.

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