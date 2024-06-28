В Рязани мотоциклист пострадал при столкновении с «Газелью»

В Рязани в результате столкновения с «Газелью» пострадал мотоциклист. Подробности ДТП сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27 июня в 17:30 на 196 километре федеральной автодороги М5 «Урал» 40-летний рязанец на мотоцикле «Хонда» столкнулся с автомобилем 40-летнего жителя Краснодарского края.

Мотоциклисту потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что более серьёзных последствий удалось избежать, так как водитель мотоцикла был в шлеме.

ГАИ проводит проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.