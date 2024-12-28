В Рязани мошенники представляются сотрудниками Горгаза

«Вас беспокоит «Горгаз»!» – заявляют мошенники рязанцам в новой схеме обмана.

Аферисты звонят по мессенджеру и пытаются убедить потребителей, что им нужно провести техобслуживание газового оборудования. Если человек соглашается, злоумышленники просят подтвердить своё согласие на выполнение работ через «Госуслуги». Ведь их цель – доступ к личному кабинету и к банковским счетам жителей.

Деятельность «Рязаньгоргаз» не относится к порталу «Госуслуг». Сотрудники компании никогда не звонят потребителям через мессенджеры! Расскажите об этой мошеннической схеме своим близким и друзьям!

Любую информацию о работе «Рязаньгоргаз» можно получить по номеру 8-800-200-52-44.

А узнать дату выполнения работ по техобслуживанию газового оборудования рязанцы могут в своей управляющей компании. Также график размещён на официальном сайте компании.