В Рязани молодой мужчина ограбил инвалида

В Рязани 27-летний мужчина ограбил инвалида третьей группы. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по региону.

По сообщению полицейских, инцидент произошёл около школы № 40 (улица Молодцова). 32-летний мужчина направлялся домой. Из-за нарушений координации злоумышленник подумал, что он не окажет ему сопротивление.

На инвалида молодой человек напал на безлюдном участке. Он повалил потерпевшего на асфальт, ударил ногами по рукам и голове, отобрал барсетку и убежал. В барсетке находились личные документы, телефон, банковская карта, 1000 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 27-летний рязанец. Ранее он уже был судим за кражи. Задержать молодого человека удалось в наркопритоне. В содеянном он признался.

На рязанца завели уголовное дело, его взяли под стражу. Решается вопрос об аресте. Обстоятельства произошедшего выясняет следствие.