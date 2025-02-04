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Фото: телеграм-канал «Топор. Рязань»
Происшествия

В Рязани неадекватный молодой человек разбил несколько машин

Анастасия Мериакри

В Рязани неадекватный молодой человек разбил несколько машин и пытался пробраться в закрытый магазин. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань» со ссылкой на подписчика.

Происшествие произошло 2 февраля в 22:20 около магазина «Урожай». Мужчина повредил несколько машин: у одной полностью разбито заднее стекло и сломан дворник, у другой «с корнем» вырвано зеркало, помяты двери. Затем камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он пытался пробраться в магазин. 

Пострадавшие написали заявление в полицию. Личность разбойника устанавливается.

В Рязани неадекватный молодой человек разбил несколько машин Мужчина повредил несколько  машин: у одной полностью разбито заднее стекло и сломан дворник, у другой «с корнем» вырвано зеркало, помяты двери.
Фото: телеграм-канал «Топор. Рязань»

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