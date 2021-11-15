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Понедельник, 15 ноября, 2021
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В Рязани молодого мужчину задержали за кражу инструмента

7info

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В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже инструмента из подсобного помещения дома на улице Есенина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестный, сломав замок, украл у 34-летнего рязанца перфоратор, болгарку и шуруповёрты.

Ориентировку на розыск злоумышленника разослали все нарядам патрульно-постовой службы полиции, курсирующим в городе Рязани. Через некоторое время был задержан подозреваемый.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.

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