Понедельник, 23 октября, 2023
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В Рязани молодого мужчину будут судить за попытку убийства во время драки

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Житель Рязани предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство мужчины, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело на молодого человека 2004 года рождения завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, преступление совершено вечером 23 апреля на площади Димитрова в Рязани. Между двумя нетрезвыми компаниями произошла ссора, переросшая в драку. Обвиняемый нанёс 12 ударов ножом оппоненту. Благодаря вмешательству одного из свидетелей произошедшего, преступление не доведено до конца.

Обвиняемый сбежал, но был задержан по горячим следам. Пострадавшему успели оказать медицинскую помощь.

Во время следствия рязанец признал вину, подробно рассказал об обстоятельствах преступления.

Уголовное дело готовят к передаче в суд.

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