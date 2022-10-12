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В Рязани молодёжный театр «ПРЕДЕЛ» покажет моноспектакль «Мы не умрем сегодня вечером

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29 октября молодёжный театр «ПРЕДЕЛ» покажет рязанцам на сцене МКЦ моноспектакль Елены Талалаевой «Мы не умрем сегодня вечером» по пьесе Жана Ануя «Антигона».

Это история о двух мирах – самоотречения и конформизма. Сможем ли мы сегодня услышать Антигону, понять ее подвиг, лишенный практического смысла и обреченный на смерть? Сама объяснить это она никогда не сможет. Нам недоступен язык богов. Мы не умрем сегодня вечером.

Спектакль является лауреатом XIII международного фестиваля моноспектаклей SOLO в Москве, IV Всероссийского фестиваля моноспектаклей «ЧАТ» в Омске, XVIII регионального фестиваля «Губернские подмостки» в Рязани и IV Международного фестиваля камерных театральных форм «Островский FEST» в Кинешме.

Режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Владимир Дель.

Билеты в кассе МКЦ и на сайте kassy.ru

Участник программы «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 12+

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