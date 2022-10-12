В Рязани молодёжный театр «ПРЕДЕЛ» покажет моноспектакль «Мы не умрем сегодня вечером

29 октября молодёжный театр «ПРЕДЕЛ» покажет рязанцам на сцене МКЦ моноспектакль Елены Талалаевой «Мы не умрем сегодня вечером» по пьесе Жана Ануя «Антигона».

Это история о двух мирах – самоотречения и конформизма. Сможем ли мы сегодня услышать Антигону, понять ее подвиг, лишенный практического смысла и обреченный на смерть? Сама объяснить это она никогда не сможет. Нам недоступен язык богов. Мы не умрем сегодня вечером.

Спектакль является лауреатом XIII международного фестиваля моноспектаклей SOLO в Москве, IV Всероссийского фестиваля моноспектаклей «ЧАТ» в Омске, XVIII регионального фестиваля «Губернские подмостки» в Рязани и IV Международного фестиваля камерных театральных форм «Островский FEST» в Кинешме.

Режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Владимир Дель.

Билеты в кассе МКЦ и на сайте kassy.ru

Участник программы «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 12+

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