В Рязани могут создать централизованную медицинскую лабораторию как в Курске

Делегация Рязанской области в ходе поездки в Курск ознакомилась с опытом соседей в здравоохранении. Об этом рассказал губернатор Павел Малков.

По его словам, в Рязани применят некоторые наработки, которые хорошо зарекомендовали себя в онкоцентре Курской области.

Также рязанцы обратили на централизованную медицинскую лабораторию — анализы делаются не в отдельных больницах, а в едином областном центре. Это повышает качество исследований, они становятся более доступными для людей.

Ежедневно курская лаборатория проводит порядка 15 тысяч тестов, около 95% исследований выполняются в день сдачи анализов. Результат вносится в медицинскую информационную систему и тут же оказывается у лечащего врача.

Губернатор сообщил, что в Рязанской области проработают переход к такой модели работы лабораторий.