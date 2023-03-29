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Среда, 29 марта, 2023
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В Рязани могут создать централизованную медицинскую лабораторию как в Курске

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

Делегация Рязанской области в ходе поездки в Курск ознакомилась с опытом соседей в здравоохранении. Об этом рассказал губернатор Павел Малков.

По его словам, в Рязани применят некоторые наработки, которые хорошо зарекомендовали себя в онкоцентре Курской области.

Также рязанцы обратили на централизованную медицинскую лабораторию — анализы делаются не в отдельных больницах, а в едином областном центре. Это повышает качество исследований, они становятся более доступными для людей.

Ежедневно курская лаборатория проводит порядка 15 тысяч тестов, около 95% исследований выполняются в день сдачи анализов. Результат вносится в медицинскую информационную систему и тут же оказывается у лечащего врача.

Губернатор сообщил, что в Рязанской области проработают переход к такой модели работы лабораторий.

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