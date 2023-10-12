В Рязани мигрант порезал соотечественника

В Рязани сотрудники уголовного розыска задержали мигранта, порезавшего соотечественника, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Поздно вечером в БСМП Рязани поступил с проникающим ножевым ранением брюшной полости 38-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Мужчину в тяжёлом состоянии положили в реанимацию.

Ранение мужчина получил на улице Тимакова. Оперативникам пришлось раскрывать преступление в условиях неочевидности, с задачей силовики прекрасно справились.

По версии следствия, удар ножом мужчине нанёс 46-летний соотечественник, снимавший квартиру на улице Тимакова. На территории России иностранец находится незаконно.

Вечером к нему приехали двое гастарбайтеров, потребовать долг в 20 тысяч рублей. Некоторое время назад мужчины работали вместе, но деньги коллегам товарищ отдавать не спешил.

В ходе спора приятели начали бить должника, в ответ он ударил одного ножом в живот и сбежал. Третий гастарбайтер также покинул место конфликта.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещён в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.