В Рязани меняется стоимость проезда в муниципальном транспорте. Согласно постановлению РЭК от 10 декабря, тарифы на проезд в троллейбусах и автобусах МУП УРТ повышаются.

Сообщество ВКонтакте «Единая цифровая карта» информирует: «наличкой» за проезд придётся платить 33 рубля, безналично — 31 рубль.

С 1 января также меняется стоимость проездного на два вида транспорта. Она будет составлять 1800 рублей.

Кроме того, с начала года будет действовать скидка на вторую поездку, совершенную в течение 60 минут после оплаты первой. Рязанцам напоминают, что скидка работает только у тех, кто оплачивает проезд Единой цифровой картой с тарифным планом «Электронный кошелёк»