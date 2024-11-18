В Рязани меняется расписание двух автобусов

В Рязани изменилось расписание двух автобусных маршрутов. Об этом информирует пресс-служба МУП УРТ.

Так, с понедельника, 18 ноября, произошли изменения в расписаниях автобусов № 20 «Микрорайон № 1 — пос. Недостоево» и № 10 «Пл.Соборная — пос. Мехзавода».

Теперь первый рейс автобуса №20 из микрорайона № 1 назначен на 04:53, последний рейс в будни дни отправляться в 23:00. С посёлка Мехзавода автобусы будут уезжать в 05:36. Завершающий рейс — в 22:50.

Автобусы № 10 начнут ездить из посёлка Мехзавода в 06:25, а с площади Соборной — в 05:43.