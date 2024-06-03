Понедельник, 3 июня, 2024

В Рязани медики провели диспансеризацию в формате «поликлиника у дома»

Автор: Лариса Соловьёва

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В Рязани медики провели диспансеризацию в формате «поликлиника у дома»

Выездной профосмотр жителей врачи и медсестры поликлиники № 12 провели в минувшее воскресенье в отдаленном микрорайоне Рязани – Мирном. Шатер от палящего солнца и столы поставили в центре поселка, возле остановки общественного транспорта.

Жители смогли провериться по нескольким показателям – узнать свой индекс массы тела, артериальное и внутриглазное давление, сделать кардиограмму, сдать экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин. По результатам доктора выдали рекомендации.

– Поселок Мирный находится в отдалении от нашей поликлиники, пожилым людям к нам приехать не так просто. Мы прибыли к ним в выходной день сами, чтобы у всех была возможность пройти диспансеризацию, – говорит и. о. главного врача поликлиники №12 Оксана Митяева.

О предстоящем приезде врачей местных жителей проинформировала председатель комитета ТОС поселка Мирный Ольга Баканова. Она рассказала, что акция проведена в рамках Дня соседей.  

– Объявления мы разместили на информационных стендах, в соцсети «ВКонтакте» и в уличных чатах. Ранее жители высказывали нам пожелания организовать диспансеризацию в поселке, поскольку на неделе молодежь работает, а ветеранам сложно добираться до поликлиники. Выходной день устроил всех, – говорит Ольга Баканова.

Старожил поселка Надежда Александровна Алешина проходит диспансеризацию ежегодно. Благодаря заботе о своём здоровье чувствует себя хорошо. Женщина поблагодарила докторов за выезд.

Помощь в проведении выездной диспансеризации оказали волонтеры Рязанского агротехнологического университета. За три часа было обследовано около 60 жителей поселка Мирный. По словам Оксаны Митяевой, ближайшие выезды врачей поликлиники №12 планируются к жителям поселков Карцево, Никуличи и Строитель. 

Фото предоставлены поликлиникой №12, а также из сообщества ТОС поселка Мирный во «ВКонтакте»

В Рязани медики провели диспансеризацию в формате «поликлиника у дома»
В Рязани медики провели диспансеризацию в формате «поликлиника у дома»
В Рязани медики провели диспансеризацию в формате «поликлиника у дома»
В Рязани медики провели диспансеризацию в формате «поликлиника у дома»

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