Рязанская семья, которая пережила разлуку, снова вместе. Анастасия Малдова вернула родительские права на свою семилетнюю дочь Злату Максимову, которая временно находилась в Солотчинском детском доме. Эта история со счастливым финалом стала возможной благодаря совместной работе нескольких ведомств и огромному желанию самой мамы, сообщили в министерстве образования Рязанской области.

Злата оказалась в детском доме в июне этого года, когда её бабушка-опекун ушла из жизни. Однако работа по восстановлению Анастасии в родительских правах началась задолго до этого. Когда девочка попала в учреждение, к процессу активно подключилась администрация детского дома.

Маме оказали всестороннюю поддержку. Органы опеки помогли ей с документами и подготовкой заявления в суд. Сотрудники детского дома предоставили психологическую помощь, консультировали по вопросам воспитания и поддерживали тёплые отношения между матерью и дочерью. Регулярные встречи и звонки, а также явные изменения в образе жизни Анастасии стали решающими факторами для положительного исхода.

Профессионализм специалистов, усилия социальных служб и огромное желание мамы привели к долгожданному результату: суд восстановил Анастасию в правах, и Злата наконец-то вернулась домой.

Мы искренне желаем, чтобы все трудности остались позади, а впереди эту семью ждало только счастье и благополучие.