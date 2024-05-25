В Рязани мать и сын спасли поехавший без водителя автомобиль

Жительница Рязани вместе с сыном спасала поехавший без водителя автомобиль. Об этом сообщает группа «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошёл днём 24 мая в Октябрьском городке Рязани. По словам рязанки, водитель остановился, включил аварийку и ушёл, оставив автомобиль на нейтралке. Машина поехала по дороге.

Автомобиль мог попасть в ДТП, если бы не мать с сыном. Они догнали машину, остановили и подложили камень под колесо.

На вопрос, поблагодарил ли водитель спасителей, рязанка ответила: