Суббота, 25 мая, 2024

В Рязани мать и сын спасли поехавший без водителя автомобиль

Автор: 7info

Опубликовано

Жительница Рязани вместе с сыном спасала поехавший без водителя автомобиль. Об этом сообщает группа «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошёл днём 24 мая в Октябрьском городке Рязани. По словам рязанки, водитель остановился, включил аварийку и ушёл, оставив автомобиль на нейтралке. Машина поехала по дороге.

Автомобиль мог попасть в ДТП, если бы не мать с сыном. Они догнали машину, остановили и подложили камень под колесо.

На вопрос, поблагодарил ли водитель спасителей, рязанка ответила:

«Он был в шоке, мягко говоря. Не очень-то понимал, что произошло. Отъезжая, махал головой и руками».

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