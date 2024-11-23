В Рязани массово закрывают нелегальные «наливайки»

В Рязани закрыли 9 нелегальных заведений, в которых продавали алкоголь. Об этом сообщил депутат городской думы Сергей Еремин в соцсетях.

По его словам, всего в городе выявили 44 подобных заведения. Он отметил, что «подобного рода организации имеют свойство «возрождаться». Поэтому депутат опубликовал адреса «наливаек» и попросил неравнодушных горожан сигнализировать о возобновлении деятельности нелегальных заведений.

Еремин обнародовал следующие адреса: ул. 2-е Бутырки, д. 5; ул. Маяковского, д. 21; ул. Бирюзова, д. 15;Ул.Бирюзова, д. 5; ул. Советской Армии, д. 7/14; ул. Предзаводская, д. 2/9; ул. Новоселов, д. 4; ул. Черновицкая, д. 24/1; 2-я линия, д. 50/36.

Также проводится работа с хозяевами помещений, которые сдают помещения по незаконные заведения.