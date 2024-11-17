В Рязани маршрутчик попытался выгнать из салона маргинального пассажира

В Рязани водитель маршрутного автобуса попытался выгнать из салона пассажира-маргинала. Инцидент произошёл в автобусе №30, его подробности приводит издание ya62.

Очевидцы сообщили, что мужчине прижало руку дверью. Они не исключили, что он специально засунул руку. Далее мужчина зашел в маршрутку и начал спорить с водителем. Тот не выдержал и сорвался с места и начал выгонять его.

В итоге беспокойный пассажир доехал до автовокзала и вышел на остановке. После выхода мужчины водитель сказал, что это бомж. Он часто лазит по карманам пассажиров.