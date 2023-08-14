Понедельник, 14 августа, 2023
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В Рязани мама-предприниматель получила 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса

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11 августа в Рязани подвели итоги федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель».

Победительницей конкурса бизнес-проектов стала Елизавета Тишкина с идеей создания студии детского танца FUNKY ORANGE. В качестве приза она получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

Участница призналась, что проект стал важным событием в ее жизни:

Благодарю Центр «Мой бизнес» за подаренные эмоции, знания и проект «Мама-предприниматель». Здорово, что в городе есть поддержка, которую оказывают всем молодым и начинающим предпринимателям. О программе я узнала из соцсетей этого Центра и сразу подала заявку на участие. На проекте я познакомилась со многими участницами. Во время курсов была замечательная атмосфера, энергия, обмен знаниями. А также появилась возможность для дальнейших коллабораций и реализации своего проекта в будущем. Отмечу, что не надо ничего бояться, участвуйте в проектах и следуйте своей мечте,

— поделилась Елизавета Тишкина.

Девушка добавила, что на полученный грант планирует закупить инвентарь в студию, а также привлечь на занятия больше детей. Она подчеркнула, что ее ученики участвуют и выигрывают в различных хореографических конкурсах,  фестивалях и выступают на площадках города.

Всего в программе участвовало 30 мам. Участницы прошли пять дней бизнес-тренингов, на которых узнали о принципах определения целевой аудитории, основах маркетинга и продвижения продукции. Также специалисты помогли им в разработке бизнес-проектов.

Напомним, федеральный образовательный проект развития женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело, сочетая профессиональную самореализацию с заботой о семье.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация «МСП» при участии Союза женщин России.

Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH. Подробная информация о программе по ссылке мамапредприниматель.рф

В Рязани мама-предприниматель получила 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса
В Рязани мама-предприниматель получила 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса
В Рязани мама-предприниматель получила 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса
В Рязани мама-предприниматель получила 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса

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