В Рязани лишённая родительских прав женщина украла у сына 1,5 миллиона рублей

Железнодорожный районный суд Рязани признал 56-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере в отношении своего сына. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В феврале 2017 года мать девяти детей К. решила украсть у одного из своих сыновей, в отношении которого она лишена родительских прав, деньги. Ш. — инвалид детства, воспитывался в доме-интернате. К 18 годам на его счету накопилось 1,5 миллиона рублей, которые начислялись молодому человеку по инвалидности.

Мать решила завладеть деньгами. Своему сыну женщина сказала, что может разместить их под проценты в закрытом для граждан банке «БУТО». Парень поверил рязанке, снял деньги со своего счёта и передал их ей.

Обвиняемая не признала свою вину. В течение двух лет она затягивала следствие, выдвигая различные версии. Тем не менее, в феврале 2022 года судебное следствие по делу было окончено, проведены прения сторон, а дело было отложено для подготовки подсудимой для выступления с последним словом.

В положенное время рязанка суд не явилась, женщину объявили в розыск. Нашли подсудимую в июне, а 5 июля суд вынес приговор. Подсудимая получила 4,5 года колонии общего режима, также с неё взыщут 1,5 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.