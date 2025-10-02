Четверг, 2 октября, 2025
Происшествия

В Рязани лишили гражданства РФ убийцу из Средней Азии

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Управление по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области приняло решение о лишении гражданства Российской Федерации 56-летнего уроженца Среднеазиатского региона. Решение вынесено на основании Федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Мужчина длительное время проживал в микрорайоне Дягилево Рязани и получил российское гражданство в 2006 году.

В сентябре 2025 года в УМВД поступила копия приговора Московского районного суда Рязани, согласно которой гражданин был осуждён по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Следствием установлено, что по месту жительства мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время семейной ссоры задушил свою пожилую мачеху электрическим шнуром. После совершения преступления злоумышленник скрылся, но был задержан полицией.

В настоящее время осуждённый отбывает наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Решение о прекращении гражданства принято в связи с нарушением части 1 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

УВМ УМВД России по Рязанской области проводит системную работу по лишению гражданства лиц, ранее его получивших и совершивших преступления. В 2025 году принято уже 13 решений о прекращении гражданства.

Справка: Федеральным законом установлено, что основанием для прекращения гражданства является совершение преступлений, связанных с нарушением обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. В перечень входят преступления против жизни, половой неприкосновенности, общественной безопасности, основ конституционного строя и другие.

