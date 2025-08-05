В Рязани лишилась лицензии управляющая компания, обслуживающая десятки домов

Госжилинспекция Рязанской области сообщила, что действие лицензии управляющей организации ООО «ГУЖК СОВЕТСКОГО Р-НА Г. РЯЗАНИ» прекращено.

Собственники помещений многоквартирных домов по указанным ниже адресам обязаны провести общее собрание и решить вопрос о выборе способа управления или новой управляющей организации.

Адреса:

Рязань, проезд 1-й Совхозный, д. 7/7;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 15;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 15А;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 15Б;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 17;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 19;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 21;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 22;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 23;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 25;

Рязань, п. Шпалозавода, д. 26;

Рязань, р-н 8-й, д. 138;

Рязань, р-н 8-й, д. 182;

Рязань, ул. 8-го Марта, д. 24;

Рязань, ул. Введенская, д. 103;

Рязань, ул. Введенская, д. 145;

Рязань, ул. Горького, д. 33а;

Рязань, ул. Горького, д. 63/2;

Рязань, ул. Горького, д. 71;

Рязань, ул. Гражданская, д. 15а;

Рязань, ул. Гражданская, д. 4;

Рязань, ул. Гражданская, д. 7а;

Рязань, ул. Гражданская, д. 9;

Рязань, ул. Есенина, д. 25;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 1;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 13;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 17;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 21а;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 3;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 5;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 7;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 9;

Рязань, ул. Краснорядская, д. 9а;

Рязань, ул. Кудрявцева, д. 20;

Рязань, ул. Кудрявцева, д. 33;

Рязань, ул. Кудрявцева, д. 34;

Рязань, ул. Кудрявцева, д. 35/70;

Рязань, ул. Кудрявцева, д. 48;

Рязань, ул. Маяковского, д. 107;

Рязань, ул. Маяковского, д. 107а;

Рязань, ул. Маяковского, д. 109;

Рязань, ул. Маяковского, д. 111;

Рязань, ул. Маяковского, д. 113;

Рязань, ул. Маяковского, д. 115;

Рязань, ул. Маяковского, д. 20;

Рязань, ул. Маяковского, д. 45;

Рязань, ул. Маяковского, д. 78;

Рязань, ул. Новая, д. 110;

Рязань, ул. Павлова, д. 11;

Рязань, ул. Павлова, д. 11, к. 1;

Рязань, ул. Павлова, д. 11, к. 2;

Рязань, ул. Павлова, д. 13;

Рязань, ул. Павлова, д. 15;

Рязань, ул. Павлова, д. 15, к. 1;

Рязань, ул. Павлова, д. 28а;

Рязань, ул. Павлова, д. 31;

Рязань, ул. Павлова, д. 33;

Рязань, ул. Пожалостина, д. 20;

Рязань, ул. Пожалостина, д. 33;

Рязань, ул. Пожалостина, д. 35а;

Рязань, ул. Пожалостина, д. 41;

Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 45;

Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 47;

Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 49;

Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 51;

Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 53;

Рязань, ул. Садовая, д. 9;

Рязань, ул. Свободы, д. 77;

Рязань, ул. Семашко, д. 48;

Рязань, ул. Трубежная, д. 14;

Рязань, ул. Урицкого, д. 11/61;

Рязань, ул. Урицкого, д. 1/9;

Рязань, ул. Урицкого, д. 19;

Рязань, ул. Урицкого, д. 3;

Рязань, ул. Урицкого, д. 36;

Рязань, ул. Урицкого, д. 5;

Рязань, ул. Урицкого, д. 7;

Рязань, ул. Урицкого, д. 9;

Рязань, ул. Чапаева, д. 19;

Рязань, ул. Чапаева, д. 37;

Рязань, ул. Чапаева, д. 37А;

Рязань, ул. Щедрина, д. 21;

Рязань, ул. Щедрина, д. 25А;

Рязань, ул. Щедрина, д. 37;

Рязань, ул. Юннатов, д. 10;

Рязань, ул. Юннатов, д. 11/2;

Рязань, ул. Юннатов, д. 12;

Рязань, ул. Юннатов, д. 13;

Рязань, ул. Юннатов, д. 15;

Рязань, ул. Юннатов, д. 17;

Рязань, ш. Касимовское, д. 14;

Рязань, ш. Касимовское, д. 14а;

Рязань, ш. Касимовское, д. 19б.

В случае если собственники не реализуют свое право на выбор способа управления или выбор управляющей организации, такая организация будет определена или назначена администрацией муниципального района.

Информация опубликована на странице ГЖИ ВКонтакте.