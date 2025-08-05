В Рязани лишилась лицензии управляющая компания, обслуживающая десятки домов

Госжилинспекция Рязанской области сообщила, что действие лицензии управляющей организации ООО «ГУЖК СОВЕТСКОГО Р-НА Г. РЯЗАНИ» прекращено.
Собственники помещений многоквартирных домов по указанным ниже адресам обязаны провести общее собрание и решить вопрос о выборе способа управления или новой управляющей организации.
Адреса:
Рязань, проезд 1-й Совхозный, д. 7/7;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 15;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 15А;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 15Б;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 17;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 19;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 21;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 22;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 23;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 25;
Рязань, п. Шпалозавода, д. 26;
Рязань, р-н 8-й, д. 138;
Рязань, р-н 8-й, д. 182;
Рязань, ул. 8-го Марта, д. 24;
Рязань, ул. Введенская, д. 103;
Рязань, ул. Введенская, д. 145;
Рязань, ул. Горького, д. 33а;
Рязань, ул. Горького, д. 63/2;
Рязань, ул. Горького, д. 71;
Рязань, ул. Гражданская, д. 15а;
Рязань, ул. Гражданская, д. 4;
Рязань, ул. Гражданская, д. 7а;
Рязань, ул. Гражданская, д. 9;
Рязань, ул. Есенина, д. 25;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 1;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 13;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 17;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 21а;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 3;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 5;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 7;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 9;
Рязань, ул. Краснорядская, д. 9а;
Рязань, ул. Кудрявцева, д. 20;
Рязань, ул. Кудрявцева, д. 33;
Рязань, ул. Кудрявцева, д. 34;
Рязань, ул. Кудрявцева, д. 35/70;
Рязань, ул. Кудрявцева, д. 48;
Рязань, ул. Маяковского, д. 107;
Рязань, ул. Маяковского, д. 107а;
Рязань, ул. Маяковского, д. 109;
Рязань, ул. Маяковского, д. 111;
Рязань, ул. Маяковского, д. 113;
Рязань, ул. Маяковского, д. 115;
Рязань, ул. Маяковского, д. 20;
Рязань, ул. Маяковского, д. 45;
Рязань, ул. Маяковского, д. 78;
Рязань, ул. Новая, д. 110;
Рязань, ул. Павлова, д. 11;
Рязань, ул. Павлова, д. 11, к. 1;
Рязань, ул. Павлова, д. 11, к. 2;
Рязань, ул. Павлова, д. 13;
Рязань, ул. Павлова, д. 15;
Рязань, ул. Павлова, д. 15, к. 1;
Рязань, ул. Павлова, д. 28а;
Рязань, ул. Павлова, д. 31;
Рязань, ул. Павлова, д. 33;
Рязань, ул. Пожалостина, д. 20;
Рязань, ул. Пожалостина, д. 33;
Рязань, ул. Пожалостина, д. 35а;
Рязань, ул. Пожалостина, д. 41;
Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 45;
Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 47;
Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 49;
Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 51;
Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 53;
Рязань, ул. Садовая, д. 9;
Рязань, ул. Свободы, д. 77;
Рязань, ул. Семашко, д. 48;
Рязань, ул. Трубежная, д. 14;
Рязань, ул. Урицкого, д. 11/61;
Рязань, ул. Урицкого, д. 1/9;
Рязань, ул. Урицкого, д. 19;
Рязань, ул. Урицкого, д. 3;
Рязань, ул. Урицкого, д. 36;
Рязань, ул. Урицкого, д. 5;
Рязань, ул. Урицкого, д. 7;
Рязань, ул. Урицкого, д. 9;
Рязань, ул. Чапаева, д. 19;
Рязань, ул. Чапаева, д. 37;
Рязань, ул. Чапаева, д. 37А;
Рязань, ул. Щедрина, д. 21;
Рязань, ул. Щедрина, д. 25А;
Рязань, ул. Щедрина, д. 37;
Рязань, ул. Юннатов, д. 10;
Рязань, ул. Юннатов, д. 11/2;
Рязань, ул. Юннатов, д. 12;
Рязань, ул. Юннатов, д. 13;
Рязань, ул. Юннатов, д. 15;
Рязань, ул. Юннатов, д. 17;
Рязань, ш. Касимовское, д. 14;
Рязань, ш. Касимовское, д. 14а;
Рязань, ш. Касимовское, д. 19б.
В случае если собственники не реализуют свое право на выбор способа управления или выбор управляющей организации, такая организация будет определена или назначена администрацией муниципального района.
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