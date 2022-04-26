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Вторник, 26 апреля, 2022

В Рязани культурное пространство Fabrika приостанавливает работу

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В Рязани культурное пространство Fabrika приостанавливает работу

Александр Ильин

В Рязани культурное пространство Fabrika на время приостанавливает работу, сообщает руководство в соцсетях. 

«На нашей территории необходимо провести работы по устранению, возникших в последнее время, технических вопросов, которые не требуют отлагательств», — говорится в сообщении. 

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Fabrika также объявила об отмене ближайших мероприятий в апреле и мае. 

Дата возобновления работы пока не называется.

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