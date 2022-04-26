В Рязани культурное пространство Fabrika приостанавливает работу

В Рязани культурное пространство Fabrika на время приостанавливает работу, сообщает руководство в соцсетях.
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Fabrika также объявила об отмене ближайших мероприятий в апреле и мае.
Дата возобновления работы пока не называется.
В Рязани культурное пространство Fabrika на время приостанавливает работу, сообщает руководство в соцсетях.
Fabrika также объявила об отмене ближайших мероприятий в апреле и мае.
Дата возобновления работы пока не называется.
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