В Рязани культурное пространство Fabrika приостанавливает работу

В Рязани культурное пространство Fabrika на время приостанавливает работу, сообщает руководство в соцсетях.

«На нашей территории необходимо провести работы по устранению, возникших в последнее время, технических вопросов, которые не требуют отлагательств», — говорится в сообщении.

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Fabrika также объявила об отмене ближайших мероприятий в апреле и мае.

Дата возобновления работы пока не называется.