В Рязани конфисковали автомобиль нетрезвого водителя из Ростова-на-Дону

Советский районный суд Рязани вынес приговор в отношении 54-летнего жителя Ростова-на-Дону. Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Водителя, ранее наказанного за нетрезвую езду, вновь остановили пьяным за рулём в мае 2023 года. При освидетельствовании прибор показал в выдыхаемом воздухе 1,303 мг/л алкоголя.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ с лишением водительского удостоверения сроком на 2 года.

Автомобиль ростовчанина в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и используемого им при совершении преступления) конфискован и обращён в доход государства.