Среда, 3 июля, 2024

В Рязани кондиционеры не работают в 4 новых автобусах и 3 троллейбусах

Автор: 7info

Опубликовано

Директор МУП «Управление Рязанского троллейбуса» Андрей Суханов рассказал о текущих проблемах с кондиционерами в городском общественном транспорте. На данный момент в 4 новых автобусах и 3 троллейбусах кондиционеры не функционируют. Основной причиной неисправностей стали заводские дефекты, такие как перетирание трубок системы кондиционирования и электрические проблемы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Меры по устранению неисправностей

Все обнаруженные проблемы устраняются максимально быстро. Наладилось активное взаимодействие с заводом-изготовителем и его партнерами. Работы по ремонту кондиционеров проводятся ночью, чтобы не снимать транспортные средства с маршрутов в дневное время. По мере возможности, поломки устраняются силами УРТ. В штат предприятия введен специалист по ремонту кондиционеров, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы. В среднем, за ночь успевают отремонтировать 4 автобуса.

Трудности с ремонтом троллейбусов

Андрей Суханов отметил, что с троллейбусами ситуация несколько сложнее, так как требуется замена электрической платы управления кондиционером, которая изготавливается в течение 45 дней. Тем не менее, работы по ускорению процесса ведутся, ожидается, что необходимые детали поступят в ближайшее время для их установки и устранения неполадок.

Напоминание для пассажиров

Рязанцам напоминают, что водители общественного транспорта, оборудованного системой кондиционирования, обязаны включать кондиционеры по первому требованию пассажиров.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На выезде из Рязани в сторону Солотчи образовалась пробка из-за ДТП

В Рязанской области ожидаются сильные грозы и шквальный ветер, возможны смерчи

Водитель рязанского автобуса объяснил ситуацию с неработающими кондиционерами

Жителей Рязани напугал громкий хлопок над городом 3 июля

Над Рязанью раздался грохот

В Рязанской облдуме обсудили вопросы совершенствования целевого обучения

Американский рэпер Conway the Machine отменил гастрольный тур по России

В рязанской поликлинике №11 более 100 человек прошли дистанционное мониторирование АД

Пожар на деревообрабатывающей станции в Рязанском районе потушен

Метеопредупреждение МЧС: в Рязанской области ожидаются дожди и грозы

Паспорта россиян будут изыматься при предъявлении не их владельцами

РИА 7info публикует расценки на предвыборную рекламу на довыборах в облдуму

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На выезде из Рязани в сторону Солотчи образовалась пробка из-за ДТП

Новости Рязани
По словам автора поста, авария случилась в левом ряду недалеко от поста ДПС.

В Рязанской области ожидаются сильные грозы и шквальный ветер, возможны смерчи

Новости Рязани
С 15 часов 4 июля до конца суток 6 июля на территории Рязанской области ожидается неблагоприятная погода.

Водитель рязанского автобуса объяснил ситуацию с неработающими кондиционерами

Новости Рязани
Пост опубликовала группа «Типичная Рязань».

Жителей Рязани напугал громкий хлопок над городом 3 июля

Новости Рязани
В пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области сообщили, что вызовов в связи с громким звуком не поступало.

Над Рязанью раздался грохот

Новости Рязани
Громкий звук услышали в центре города, в Канищеве, в Дашково-Песочне и других районах.