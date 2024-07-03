В Рязани кондиционеры не работают в 4 новых автобусах и 3 троллейбусах

Директор МУП «Управление Рязанского троллейбуса» Андрей Суханов рассказал о текущих проблемах с кондиционерами в городском общественном транспорте. На данный момент в 4 новых автобусах и 3 троллейбусах кондиционеры не функционируют. Основной причиной неисправностей стали заводские дефекты, такие как перетирание трубок системы кондиционирования и электрические проблемы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Меры по устранению неисправностей

Все обнаруженные проблемы устраняются максимально быстро. Наладилось активное взаимодействие с заводом-изготовителем и его партнерами. Работы по ремонту кондиционеров проводятся ночью, чтобы не снимать транспортные средства с маршрутов в дневное время. По мере возможности, поломки устраняются силами УРТ. В штат предприятия введен специалист по ремонту кондиционеров, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы. В среднем, за ночь успевают отремонтировать 4 автобуса.

Трудности с ремонтом троллейбусов

Андрей Суханов отметил, что с троллейбусами ситуация несколько сложнее, так как требуется замена электрической платы управления кондиционером, которая изготавливается в течение 45 дней. Тем не менее, работы по ускорению процесса ведутся, ожидается, что необходимые детали поступят в ближайшее время для их установки и устранения неполадок.

Напоминание для пассажиров

Рязанцам напоминают, что водители общественного транспорта, оборудованного системой кондиционирования, обязаны включать кондиционеры по первому требованию пассажиров.