Экономика и бизнес

В Рязани компания «Зелёный сад — наш дом» уволила сотрудника, нагрубившего клиентке

Алексей Самохин
Фото: Зелёный сад

В клиентский сервис управляющей компании «Зелёный сад — наш дом» поступило обращение от жительницы одного из домов Рязани. Она пожаловалась на некорректное поведение рабочих на территории комплекса. К сожалению, сотрудник колл-центра допустил грубость при общении и не оказал должной поддержки.

Управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич вмешался в ситуацию, проконтролировал решение вопроса и намерен лично извиниться перед жительницей. Сотрудник, нарушивший стандарты общения, уволен.

Для компании «Зелёный сад — наш дом» важны доверие и комфорт людей. Каждый житель может быть уверен: его обращение будет услышано, а проблема решена справедливо, с заботой о его интересах.

Если у вас есть вопросы по обслуживанию дома, звоните в управляющую компанию по телефону: +7 (4912) 77-77-74.

