В Рязани клиентам Tele2 снизят цену на топливо при оплате через Яндекс Заправки

Tele2, российский оператор мобильной связи, предоставил абонентам, в том числе и рязанского региона, сэкономить при покупке автомобильного топлива. Чтобы получить скидку в 2 рубля на каждый литр, нужно использовать сервис Яндекс Заправки.

Скидка на первые 100 литров топлива при оплате через Яндекс Заправки предоставляется до 31 августа 2022 года. К этому сервису подключены около 8500 АЗС по всей России. Чтобы заправиться без очереди, нужно найти ближайшую заправку на карте, построить маршрут. Уже около колонки в приложении откроется карточка, в которой водитель выбирает тип и количество топлива.

Абоненты оператора могут перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения Яндекс Заправки, выбрать в списке акцию от оператора и ввести номер мобильного телефона. На телефон придёт SMS с проверочным кодом, его вводят в появившееся окно.

По словам Дениса Маликова, директора макрорегиона «Центр» Tele2, компания специализируется на разработке технологичных и удобных решений. Часто они становятся лучшими на рынке, в том числе те, что выходят за пределы мобильной связи.

— Мы уверены: смартфон с быстрым интернетом Tele2 будет не только надежным помощником в дороге, но и сделает путешествие выгоднее и комфортнее, ведь для заправки абонентов даже не нужно выходить из салона авто, — заявил господин Маликов.

Воспользоваться акцией можно с помощью приложений Яндекс Заправки, Яндекс Карты и Навигатор на Android и iOS.

Подробнее об этих и других возможностях программы лояльности «Больше» Tele2 можно узнать на сайте оператора.