В Рязани каштаны атаковала минирующая моль

Растущие на улицах Рязани каштаны атаковала минирующая моль, сообщает ГТРК «Ока».

В сюжете журналисты отмечают, что вид деревьев портит состояние листьев, кромка которых словно покрыта ржавчиной. Деревья практически сменили летний наряд на осенний.

По словам доцента РГУ им. Есенина Виктора Асеева, виной всему — охридский минёр. Насекомые откладывают яйца, из которых появляются личинки и портят листья. У поражённого дерева снижается фотосинтез, оно начинает болеть.

Эксперты заявляют о необходимости комплексного лечения растений. Деревья необходимо обрабатывать специальными химическими препаратами.

— Наиболее эффективный способ борьбы с охридским минёром — феромонные ловушки. Они безопасны для окружающей среды. Есть еще один способ — механический. Достаточно просто обрывать больные листья, — пишут журналисты.

В некоторых регионах добились успеха в борьбе с вредителями. В Рязани приняли решение приостановить высадку каштанов до того момента, пока популяция вредителей не снизится.