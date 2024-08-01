Четверг, 1 августа, 2024

В Рязани капитально ремонтируют школу №34 и бывшее здание гимназии №5 

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

В рамках государственной программы «Развитие образования» России, капитальный ремонт школьных зданий в Рязани активно продолжается. В текущем году, работы проводятся в здании бывшей гимназии №5 на ул. Гагарина, 158 и в школе №34; с общим бюджетом в 215 млн. руб., который включает федеральные, областные и городские средства, сообщается на сайте администрации.

Дополнительные средства предусмотрены на благоустройство территорий и антитеррористические меры из бюджетов города Рязани и Рязанской области.В здании бывшей гимназии №5 уже выполнен ряд работ: от ремонта крыши и фасада до монтажа коммуникаций. В данный момент осуществляется установка систем отопления и канализации, укладка полов, монтаж оконных и дверных блоков, а также отделочные работы в учебных классах. Планируется приобрести учебную мебель и специальное оборудование для различных помещений, включая информационный класс и актовый зал.

В контексте противодействия терроризму планируется установка систем контроля доступа, домофонов и автоматики на ворота. Также предусмотрено улучшение уличного освещения.На принадлежащей школе территории будут асфальтированы дорожки, организована беговая трасса и спортивная площадка, а также будет произведен ремонт ограждения.

В школе №34 уже выполнены работы по ремонту крыши, продолжается ремонт фасада, монтаж отопления и оконных блоков. Сейчас ведется реконструкция помещений мастерских в столовые, ремонт коридоров, учебных кабинетов и залов.

Наряду с этим, в обеих школах обновят фонды учебников, и учителя получат дополнительное профессиональное образование. Все эти меры направлены на создание комфортной и современной среды для обучения детей.

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