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Понедельник, 4 апреля, 2022

В Рязани к новому сезону начали готовить фонтаны

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В Рязани к новому сезону начали готовить фонтаны

7info7

В Рязани началась расконсервация городских фонтанов, передаёт мэрия.

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Работы проведут на семи фонтанах – на площадях Театральной, Победы, Соборной, а также перед Цирком, на площади Ленина и Московском шоссе. Сейчас с фонтанов снимают защитные кожухи. Специалисты проверяют состояние оборудования.

4 апреля специалисты Дирекции благоустройства осмотрели фонтан «Лоси» на Лыбедском бульваре. Из чаши откачали скопившуюся за зиму воду. С фонтана на Театральной площади на этой неделе уберут световое оборудование.

Перед началом каждого сезона, который стартует в мае, проводится установка насосов, чистка и мойка, а также подключение фонтанов к электроэнергии и водоснабжению, проинформировали в городской администрации.

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