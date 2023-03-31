В Рязани к лету планируют открыть 4 городских пляжа

В пятницу, 31 марта, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы администрации города Елены Сорокиной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Собравшиеся обсудили подготовку пляжей к предстоящему купальному сезону. Так, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 4 городских пляжа: на Борковских карьерах №№1, 2, 3 и на реке Старица в районе Лысой горы в пос. Солотча. Официально пляжный сезон планируется открыть 1 июня.

По информации управления благоустройства, подготовка к открытию и эксплуатации пляжей на Борковских карьерах осуществляется за счет сил и средств привлеченного инвестора. Эксплуатацию городского пляжа на реке Старица в районе Лысой горы в пос. Солотча обеспечивает МБУ «Дирекция благоустройства города».