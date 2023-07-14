На главнуюНовости Рязани 14.07.2023 18:33 В Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина» 7info 2 Об эвакуации ТРЦ «Малина» сообщает телеграмм-канал «Новой газеты. Рязань». К зданию торгового центра подъехала машина скорой помощи. Официальных данных о случившемся нет. Новости партнёров Читайте также 93-летний мужчина стал самым старшим женихом в Рязанской области Рязанец стал чемпионом России по шахматам спорта лиц с ПОДА На проект моста-дублера через Оку выделили 394 миллиона рублей Игорь Греков доставлен в Советский районный суд Рязани Рязанцам напомнили о перекрытии Первомайского проспекта На 16 улицах Рязани провели ямочный ремонт 120 рязанцев понесут наказание за парковку на зеленой зоне Виталий Артемов провел прием жителей города Лента новостей РязаньНовости города РязаниПроисшествия Рязань за сутки Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика 93-летний мужчина стал самым старшим женихом в Рязанской области Самым старшим женихом в 2023 году в Рязани стал 93-летний мужчина. Об этом сообщила глава управления ЗАГС области Елена Сорокина на своей страничке «ВКонтакте». Рязанец стал чемпионом России по шахматам спорта лиц с ПОДА Рязанец Илья Липилин стал чемпионом России по шахматам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На проект моста-дублера через Оку выделили 394 миллиона рублей Согласно информации сайта госзакупок, объявлен тендер на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового моста через Оку стоимостью 394 миллиона рублей. Игорь Греков доставлен в Советский районный суд Рязани Бывший вице-губернатор Рязанской области доставлен в суд, сообщает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО». Рязанцам напомнили о перекрытии Первомайского проспекта С 15 июля начнется второй этап ремонта теплосетей на Первомайском проспекте, сообщили в городской администрации. На 16 улицах Рязани провели ямочный ремонт Как сообщает сайт городской администрации, на текущей неделе ямочный ремонт прошел на 16 дорогах Рязани. 120 рязанцев понесут наказание за парковку на зеленой зоне Как сообщает городская мэрия, в комиссии направлены материалы для привлечения к административной ответственности 120 нарушителей правил парковки. Виталий Артемов провел прием жителей города Исполняющий обязанности мэра Рязани провел личный прием граждан, на котором обсудил волнующие жителей вопросы, сообщает сайт городской администрации. Рязанцам сообщили об изменении расчёта пособия по безработице Правительство Рязанской области уведомило рязанцев об изменении подхода к исчислению среднего заработка гражданина по последнему месту работы, от которого зависит размер пособия по безработице. На улицах Рязани заметили лося На улице Забайкальской рязанцы заметили гуляющего по дороге лося. В рязанских стоматологических поликлиниках установят новое оборудование О необходимости замены стоматологического оборудования заявил глава региона Павел Малков в ходе рабочей поездки в Ухоловский район, передает сайт областного правительства. Заместитель председателя Рязанской областной Думы поздравил выпускников РГУ с окончанием университета Сегодня, 14 июля, на территории Рязанского Кремля, у памятника С.А. Есенину, состоялась торжественная церемония вручения дипломов Рязанского государственного университета, в которой принял участие заместитель председателя Рязанской областной Думы.