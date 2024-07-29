В Рязани электрики устранили повреждения на 3 улицах

В ночь на 29 июля в Рязани электрики работали на улицах Новоселов, Черновицкая и Гоголя, устраняя повреждения на сетях уличного освещения. Также проводилась механизированная уборка в районе Дягилево, на улице Центральная, сообщается на сайте администрации.

Ночью на улицах проводились масштабные работы по уборке городских улиц. Спецтехника ДБГ очищала от грунтовых наносов участки улиц Электрозаводская, Лермонтова и Новая. Помимо этого, во всех районах города производилась мойка и подметание проезжей части.

Работы по благоустройству продолжаются. Специалисты занимаются выкашиванием газонов, стрижкой кустарника и уходом за цветниками. Техника убирает мусор с дорог и тротуаров, а сотрудники вручную очищают урны и собирают мусор.