В Рязани экстренно приняли роды у женщины с предлежанием и врастанием плаценты

В Рязанском перинатальном центре родила женщина с предлежанием и врастанием плаценты. Подробности сообщила официальная страница медучреждения ВКонтакте.

Патология считается очень опасной и связана с тем, что плацента неправильно располагается в полости матки, перекрывает шейку и тем самым делает невозможным самостоятельное рождение малыша. Врастание, которое не всегда сопровождает предлежание, проявляется тем, что плацента более глубоко проникает в стенку матки. Ситуация связана с высочайшим риском кровотечения, большой кровопотерей, которая может возникнуть как до, так и во время родов и представлять опасность дня жизни мамы.

Пациенток с такими патологиями, учитывая высокий риск осложнений, со многих регионов страны госпитализируют в Федеральный центр в Москве. К этому готовилась и рязанка. Но за 4 часа до запланированного выезда, в сопровождении бригады специалистов, у нее началось кровотечение.

В экстренном порядке, учитывая ночное время, была собрана расширенная бригада акушеров-гинекологов Перинатального центра, на возможную помощь вызваны сосудистый хирург и общий хирург Областной клинической больницы. Анестезиологическая служба была готова к применению кровесберегающих технологий, а детская — к рождению малыша раньше срока.

Благодаря слаженной работе на свет появился мальчишка весом 2600 граммов. Ребёнка передали в руки детских реаниматологов.

В результате использования современных оперативных методик операция прошла успешно и с минимально возможной, в данной ситуации, кровопотерей.

В настоящее время маму наблюдают акушеры-гинекологи, а малыш уже в стабильном состоянии переведён из детской реанимации и продолжает лечение в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей.